L'attesa per il nuovo allenatore della Juventus potrebbe durare poche ore. Come rivelato da Sky Sport, infatti, il club bianconero potrebbe annunciare il nome già in serata! In pole position come successore di Sarri c'è Andrea Pirlo, che vivrebbe quindi una promozione dall'Under 23 senza ancora averla allenata. In seconda posizione sulla griglia c'è Simone Inzaghi, profilo più volte accostato alla Juve, anche per la sua mentalità pragmatica che ben potrebbe sposarsi con la filosofia societaria. Meno probabili le piste estere che porterebbero a Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane. Quest'ultimo, in particolare, dovrebbe clamorosamente lasciare il Real Madrid per trasferirsi a Torino.