di Fabio Marzano

In queste ore l'unico pensiero che scorre nella testa dei giocatori bianconeri è rivolto alla prossima sfida di campionato contro la Sampdoria. Non si può dire lo stesso invece per quel che riguarda i dirigenti della Continassa, sempre alla costante ricerca dei rinforzi da consegnare a mister Allegri nella prossima sessione di mercato. E' inevitabile che quando si parla di mercato, il primo pensiero di tutti i tifosi juventini non può che andare a Paul Pogba, sempre più accostato alla sua ex squadra con il passare dei giorni. Il legame che si è creato in questi anni tra il popolo bianconero e il Campione del Mondo in carica è rimasto indissolubile nel tempo e un eventuale ritorno del francese sarebbe accolto con grande entusiasmo dalle parti della Mole.



REAL FUORI DAI GIOCHI - Come noto da tempo ormai, il suo rapporto con il Manchester United è arrivato al capolinea e il suo divorzio in estate è cosa certa. Cosi come è certo che per il numero 6 ci sarà una vera e propria asta tra le piu grandi squadre europee, con la Juve che parte da una corsia preferenziale. Stando a quanto raccolto da IlBiancoNero.Com infatti, la volontà del giocatore è quella di ritornare al servizio di Massimiliano Allegri e soprattutto, di ritrovare tanti suoi 'vecchi' amici. Ma c'è di più, perchè sembra che la lotta per accaparrarsi il 'Polpo' sarà solamente tra due pretendenti, con il Real Madrid tagliato fuori dai giochi per espressa volontà di Pogba. Il centrocampista avrebbe raggiunto il centro sportivo di Valdebebas solamente nel caso in cui sulla panchina dei Blancos ci fosse stato Zinedine Zidane, suo connazionale ed unica motivazione che avrebbe convinto l'ex bianconero ad accettare il trasferimento in Spagna.



SOLO JUVE E PSG - Ecco che dunque, le uniche due squadre a contendersi il cartellino di Pogba sarebbero la Vecchia Signora e i francesi del Psg. Le motivazioni che spingerebbero verso Torino sono già state citate e risapute come un mantra in questo ultimo periodo, ma d'altro canto, il vento che soffia nella direzione della Tour Eiffel è puramente sentimentale e legato alla sua famiglia, dove sicuramente potrà condividerci più tempo. Al momento la Juve resta in netto vantaggio sulla concorrenza, ma da qui fino al 31 agosto tutto può accadere.