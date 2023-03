Intervenuto ai microfoni de “La Politica nel Pallone” in onda su GR Parlamento, il presidente delUrbanoha fatto un commento sul tema, anche in vista della candidatura italiana per gli Europei del 2032. Ecco le sue parole: "Servirebbe un modo più facile per la costruzione degli stadi, perché chi ha dei progetti è limitato dalla burocrazia. Noi abbiamo un’interlocuzione con il Sindaco e sarebbe bello acquistare l’a condizioni simili a quelle della cessione delalla”.