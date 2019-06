Joao Cancelo può lasciare la Juventus nella prossima estate di mercato. Il terzino portoghese non si ambientato al meglio a Torino e, dopo un inizio di stagione da grande protagonista, ha vissuto un'evidente flessione nel 2019. I bianconeri non sono propensi alla cessione, ma si guardano intorno alla ricerca di un eventuale sostituto. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ci sono due favoriti per il dopo Cancelo: si tratta di Kieran Trippier del Tottenham, valutato 30 milioni di euro, e di Elseid Hysaj del Napoli, una soluzione a costi più ridotti.