Non è stato ancora trovato un accordo per l'anticipo degli orari delle ultime otto partite di campionato. L'ultima proposta è arrivata dall'Associazione Italiana Calciatori: in questo periodo, per l'AIC, si potrebbe giocare in tre fasce. Si partirebbe alle 17, poi alle 19, quindi alle 21. Oppure, alle 17, 19.05 e 21.15. Non sono ancora arrivati i via libera da Lega Serie A e ovviamente da parte dei broadcaster. Per il calciatori, come sottolinea Tuttosport, è "una questione di principio: non è possibile chiedere sempre agli atleti di adattarsi. Potrebbero farlo anche le tv limitando il tempo di messa in onda tra le partite".