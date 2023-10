Poco meno di due mesi all'inizio del mercato invernale, che potrebbe essere più movimentato di quanto non lo sia stato quello estivo. La dirigenza della Juve è al lavoro per capire come e dove rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in ottica qualificazione in Champions e scudetto. In particolareSicuramente uno a centrocampo e l'altro sulla trequarti. I nomi in primo piano, riferisce la Gazzetta dello Sport, sono Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham e Domenico Berardi.ALTERNATIVE TATTICHE - Nei piani della Juve ci sarebbe quindi anche l'obiettivo di fornire al tecnico opzioni diverse dal 3-5-2, modulo che ormai Allegri propone con costanza da un anno. In particolare, l'eventuale arrivo di Berardi aprirebbe la strada ad un nuovo assetto offensivo con tre giocatori davanti, che, sarebbero nelle gerarchie, Chiesa, Vlahovic e appunto il capitano del Sassuolo.modulo quest'ultimo che Allegri ha provato anche se non con costanza e troppa convinzione al momento, in allenamento.