Non c'è pace per Zlatan Ibrahimovic. Dopo l'espulsione a Parma e la violazione della zona rossa (è andato al ristorante nonostante il divieto, ora la Regione Lombardia che pensa di rimuoverlo come testimonial pro-vaccini), arrivano nuove accuse dalla Svezia. Come scrive Aftonbladet, infatti, Zlatan Ibrahimovic, tramite la sua società per azioni Unknown AB, possiede il 10% di Bethard.com, un marchio di scommesse sportive. Violando così il codice etico Fifa-Uefa, che vieta ai calciatori che partecipano alle loro competizioni di avere interessi finanziari nelle aziende di questo tipo. Il regolamento dice che chi lo viola può andare incontro a sanzioni: da una multa di circa 100mila euro alla sospensione di tutte le attività legate al calcio per un massimo di tre anni. Il segretario generale della Svezia, Hakan Sjostrand, dice la sua a Sportbladet: "Non ne abbiamo parlato con Zlatan. Non speculo su possibili sanzioni, ma vorrei un po' più di chiarezza nei regolamenti della Fifa perché c'è ambiguità nel modo in cui dovrebbe essere interpretato".