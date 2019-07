La Juve non cambia strategia su Cancelo. Almeno questo è quello che racconta Il Messaggero, che sottolinea come quella di oggi sia stata una giornata importante sul frotne Cancelo. L'esterno portoghese resta uno degli obiettivi del Manchester City, che attraverso l'opera di Giovanni Branchini vuole chiudere presto la trattativa già impostata con la Juventus. Altri contatti, dunque, in giornata. Altri contatti che hanno avvicinato un po' di più Cancelo alla squadra di Pep Guardiola, con l'allenatore che lo vorrebbe subito a Manchester per iniziare la preparazione con il grande colpo. Da 60 milioni, sia chiaro: perché la Juve non intende indietreggiare sulla prima e unica richiesta.