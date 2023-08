Lasciando per un attimo da parte la trattativa con il Chelsea per lo scambio Lukaku-Vlahovic, iE mai come in questo caso il mercato in entrata ed in uscita si intrecciano tra loro. La cessione imminente di Zakaria al Monaco non basta per affondare il colpo per un nuovo acquisto; in questo senso il preferito - ma anche complicato per costi e concorrenza -Una volta chiarito che la Juve dovrà andare oltre l'addio di Zakaria per nuovi movimenti in entrata, resta da capire chi può fare ulteriore spazio, sia numerico che a livello economico. Locatelli, Rabiot e Fagioli sono le certezze; lo stesso Rovella ha grandi chance di rimanerecon la Salernitana in pole. Operazioni che però non porterebbero grandi vantaggi economici.Diverso invece sarebbe l'eventuale cessione danzi. Serve però l'offerta giusta, fino ad ora non arrivata. L'interesse più concreto era quello del Galatasaray che però non era destinazione gradita al giocatore. Diverso sarebbe invece un ritorno in Premier League, a cui Weston apre. In questo senso, attenzione. Il club inglese infatti, che già si era interessato al giocatore a gennaio, può di nuovo farsi avanti ora che è sfumato Gaetano Castrovilli dalla Fiorentina. I bianconeri chiedono più di 20 milioni.