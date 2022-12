Come era prevedibile,Il quotidiano Repubblica, riporta conversazioni tra l'attualee l'ex direttore finanziario Stefano Bertola... Si poteva svegliare la mattina e firmare 20 milioni senza che nessuno gli dicesse niente. Gliel'ho detto più volte: stiamo esagerando", queste le parole che Cherubini, il 22 luglio, pronuncia riguardo a Fabio Paratici, ex ds bianconero, adesso dirigente del Tottenham.Anche il Corriere della Sera, riporta alcune intercettazioni di Cherubini sempre in riferimento all'ex ds della Juve:"'. E lui mi rispondeva: 'Non ci importa nulla, perché negli scambi se metti 4 o metti 10 è uguale, nessuno ti può dire nulla'.. A queste affermazioni, risponde Bertola con toni preoccupanti: "La situazione è davvero delicata. Io in 15 anni faccio un solo paragone: Calciopoli. Lì c'era tutto il mondo che ci tirava contro, questa invece ce la siamo creata noi".