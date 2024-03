LE 5 NOTIZIE DI OGGI

Anche questa giornata è arrivata a conclusione e in casasi continua a parlare di quello che sarà il futuro della squadra bianconera. Il mercato rimane sempre il tema principale dalle parti della Continassa e nelle ultime ore sono arrivate ulteriori conferme riguardo alle operazioni per Charlye GiacomoNon sembrano arrivare, invece, notizie rassicuranti per quel che riguarda un altro grande obiettivo di Cristiano Giuntoli. Il riferimento va ad Albert, che stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport avrebbe dato il suo consenso ad un trasferimento a Milano.