di Francesco Guerrieri

La Juve è pronta a mettere le ali, per volare ancora più in alto verso nuovi traguardi. L'obiettivo è trovare terzini di qualità e quantità, soprattutto sulla fascia sinistra che in questa stagione - fino allo stop forzato - è rimasta sempre troppo scoperta: De Sciglio era spesso alle prese con guai fisici e Alex Sandro è stato costretto più volte a fare gli straordinari. Dall'altra parte Sarri ha trovato una soluzione adattando Cuadrado qualche metro più indietro (idea già proposta da Allegri), perché anche Danilo ha avuto diversi problemi fisici al suo primo anno in bianconero.



IN POLE - Così la Juve vuole tornare sul mercato alla ricerca di un vice Alex Sandro. L'obiettivo numero uno è Emerson Palmieri del Chelsea, che la Juve ha cercato in ognuna delle ultime sessioni di mercato senza però mai affondare il colpo. Classe '94, Sarri lo conosce bene per averlo già allenato in Inghilterra ma gli ostacoli prinicipali sono rappresentati dalla concorrenza (piace anche l'Inter) e dal volore del cartellino, che bisognerà ridiscutere dopo l'emergenza coronavirus.