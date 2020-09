Con l'arrivo di Andrea Pirlo in panchina è totalmente cambiato il futuro di Adrien Rabiot. Dopo una prima stagione complicata alla Juventus, nella quale è migliorato nei mesi finali riconquistando anche la nazionale dopo due anni, il suo futuro sembrava lontano da Torino. Con Pirlo però Rabiot ha trovato subito il feeling giusto per andare avanti insieme, e anche la Juve, al netto di offerte irrinunciabili, si è convinta a tenere il francese arrivato un anno fa a parametro zero dal Psg.