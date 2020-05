Qualche giorno fa Andrea Barzargli ha dato l'addio a quella che è e sarà per sempre la seconda famiglia. Cuore che batteva al mille quando h scritto la sua lettera di saluto alla Juventus, dove ha vinto di tutto e di più da giocatore prima di tornare nei mesi scorsi da preparatore di Sarri con il compito di fare da raccordo tra squadra e allenatore e di migliorare la fase difensiva. Ora è finita per davvero, ma nel futuro dell'ex difensore ci sarà ancora la panchina: con Allegri infatti c'è un feeling creato ai tempi della Juve e ancora vivo, Barzagli potrebbe far parte del futuro staff di Max appena l'allenatore tornerà in corsa.