Nuova tegola per Antonio Conte: perde un titolare per infortunio

AFP via Getty Images

Brutte notizie per Antonio Conte nel corso della sfida tra Lecce e Napoli. Al minuto 54, sul punteggio di 1-0 per i partenopei grazie alla rete su punizione di Giacomo Raspadori, il tecnico è stato costretto a sostituire Stanislav Lobotka per un fastidio alla caviglia. Il centrocampista slovacco, punto fermo del centrocampo azzurro, aveva già mostrato segni di sofferenza nella parte finale del primo tempo.Durante il lungo recupero concesso dall’arbitro Davide Massa – ben sei minuti, dovuti alla sospensione iniziale per il lancio di petardi da parte della tifoseria leccese – Lobotka era rimasto a terra dolorante in seguito a un duro contrasto con Karlsson. In quell’occasione, il giocatore del Napoli aveva subito una torsione innaturale della caviglia, rimanendo a terra per alcuni istanti prima di rientrare in campo.

Nonostante abbia provato a stringere i denti in apertura di ripresa, al 53’ ha nuovamente accusato dolore e ha chiesto subito il cambio. Al suo posto è subentrato Billy Gilmour, che ha preso le redini del centrocampo. Le condizioni di Lobotka saranno valutate nelle prossime ore, ma resta il timore di uno stop che potrebbe pesare nel prosieguo della stagione azzurra.