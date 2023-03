Secondo Il Mattino, il presidente delAureliosi è subito detto contrario alla nuova formula dellavarata ieri nell'Assemblea della Lega Serie A, per una questione di calendario. "Giochiamo a inizio stagione come è sempre stato nel passato", la proposta degli azzurri, non accolta. La squadra partenopea, peraltro, sembra essere l'unica praticamente certa di prendere parte alla competizione, insieme alla seconda in classifica della Serie A, una trae una tra(le semifinaliste dell'attuale Coppa Italia).De Laurentiis, si legge sul quotidiano, si è soffermato sui rischi di organizzare a gennaio la Supercoppa Italiana, soprattutto in vista del nuovo format dellache partirà nel 2025 e potrebbe portare a giocare gare europee proprio in quel periodo. Il presidente del Napoli è sul piede di guerra e ha ribadito il suo no, netto, anche ai fondi.