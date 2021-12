Non è più una novità:è fuori dai piani di Massimiliano Allegri e ha la valigia pronta: con ogni probabilità lascerà la Juventus a gennaio. Resta da capire dove andrà e con quale formula. E secondo Sportmediaset, c'è una nuova possibile destinazione in Premier League: oltre all'Arsenal - come riportato da FourFourTwo - per Sportmediaset anche l'allenato da Rafa Benitez sarebbe molto interessato al brasiliano. Il club di Liverpool potrebbe intavolare una trattativa mettendo sul piatto Lucas Digne, terzino sinistro francese classe '93 in orbita Juventus.