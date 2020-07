Sono in vendita le maglie della Juventus per la prossima stagione. Sullo store on-line del club bianconero si possono già acquistare i kit di casa e del portiere per la stagione 2020/21. La nuova maglia della Juve avrà le strisce bianche e nere, con in mezzo una filigrana color ora. La parte posteriore, invece, sarà completamente bianca, con numero e nome del giocatore in oro. Maglie che hanno diviso i tifosi, specialmente sui social: non a tutti è piaciuta, mentre altri sono "impazziti" per il ritorno delle strisce nere su sfondo bianco. Come ai vecchi tempi, insomma. Con più di una spruzzata di modernità.