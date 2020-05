1









Dal virtuale al reale. La nuova maglia della Juventus è praticamente pronta, ed è esattamente come immaginata. ​ L’anticipazione arriva dall'account specializzato La Maglia Bianconera, certezza in materia, anche di spoiler. La nuova maglia della Juve avrà le strisce bianche e nere, con in mezzo una filigrana color ora. La parte posteriore, invece, sarà completamente bianca, con numero e nome del giocatore in oro. Un dettaglio che ricorda alcune delle divise indossate da Cristiano Ronaldo, ricostruite da @nikita23k, kit maker per PES, nella sua esperienza al Real Madrid.