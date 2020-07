Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, è tra le testimonial scelte della società per presentare la nuova maglia per la stagione 2020/21.A giudicare dal sorriso, lei sembra proprio che lo sia. La nuova maglia dei bianconeri dovrebbe fare il suo esordio sabato contro la Roma mentre per le ragazze si partirà il 22 agosto con la prima partita di campionato della nuova stagione.