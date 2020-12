"La nuova maglia della Juventus è la 'vecchia' maglia. Finalmente. Spero ardentemente in una inversione di tendenza. Le maglie sono storia."

Questo è il commento del radiocronista e giornalista della Rai Riccardo Cucchi sulla nuova maglia della Juventus per la stagione 2021-22. Stando infatti alle illustrazioni uscite in questi giorni, la Vecchia Signora tornerà a delle strisce più sottili, che ricordano le grandi Juve del passato. A volte, del resto, saper reinterpretare il passato in chiave moderna è il connubio perfetto per unire innovazione e sentimento.