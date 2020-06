3









La nuova maglia della Juventus per la prossima stagione comincia a prendere forma, malgrado i bianconeri debbano ancora terminare la stagione in corso. Dopo le prime immagini circolate i giorni scorsi, che vedevano il ritorno delle strisce sulla storica maglia a sfondo bianco, ecco che potrebbe essere arrivato l'indizio decisivo, quasi ufficiale. Infatti, la Juventus ha pubblicato oggi un'immagine per pubblicizzare la nuova linea di giacche sportive. Tra queste foto, ce n'è una che ritrae Leonardo Bonucci che, inavvertitamente o meno, mostra dal colletto della giacca un lembo di una maglia a strisce bianconera. Linee che richiamano quelle mostrate nelle scorse settimane e che quindi potrebbero confermare il design della maglietta per l'annata 2020-2021...



