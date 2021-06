Massimiliano Allegri ha scelto quale sarà la sua coppia d'attacco per la Juventus del prossimo anno. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore tornato in bianconero dopo due stagioni in stand by vuole puntare forte su Dybala-Morata per tornare a vincere lo scudetto. Per quanto riguarda il primo potrebbero presto riaprirsi i colloqui tra la Juve e il suo entourage per il rinnovo del contratto, per lo spagnolo la società sta pensando di investire altri 10 milioni per rinnovare il prestito.