La Repubblica svela che ha preso il via una nuova inchiesta riguardante gli agenti, denominata, che sarebbe l'ultima appendice di quella più ampia contro lache coinvolge i procuratori dei calciatori. In particolare, secondo l'accusa, si tratta di un sistema nel quale questi ultimi venivano inseriti come intermediari di una trattativa, anche se non l'avevano curata, per riconoscere loro una cifra dovuta in passato. Tra i nomi interessati ce ne sarebbero anche alcuni di spicco come Davide Lippi, Gabriele Giuffrida, Giuseppe Galli, Vincenzo Morabito, Michele Fioravanti e Tullio Tinti.