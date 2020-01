La Juventus sta cercando una sistemazione a Marko Pjaca per per permettergli di trovare spazio e giocare con continuità. Oltre al Verona, sulle tracce dell'esterno croato sc'è anche il Cagliari, che negli ultimi giorni si è mosso per capire se c'è la possibilità di prendere il giocare in prestito. Pjaca è stato proposto anche al Parma per avere subito Kulusevski, ma i gialloblù hanno respinto la proposta.