Spunta un nome nuovo per la difesa della Juventus: si tratta di, centrale classe '95 dell'Atletico Madrid che i bianconeri stanno seguendo con interesse per il futuro. A riportarlo è il portale spagnolo fichajes.net. Preso dai Colchoneros l'estete scorsa dall'Espanyol per circa 25 milioni di euro, il difensore cresciuto nel Real Madrid in questa stagione ha totalizzato 16 presenze in Liga, 5 in Champions e 1 in Coppa del Re.