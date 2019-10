Un occhio al calendario: il 30 settembre è passato. E Mario Marioè ancora alla. Sì, ma non tra i convocati per il big match di domani a San Siro contro l'l'elenco completo)Altra esclusione, altro messaggio. Niente Qatar e niente chiamata di- L'attaccante croato è sempre più un separato in casa, conta i giorni (i mesi, meglio) che mancano a gennaio per poi liberarsi e ricominciare a giocare in un altro campionato. La Premier, probabilmente, dove ilnon lo ha mollato dopo averci già provato in estate.- Nessun reintegro - al momento - una sorta di patto tra club e giocatore per una situazione che rimarrà bloccata in questo modo fino alla riapertura del mercato. Mandzukic aveva respinto prima offerte dalla Germania in estate, poi quella dell'che l'avrebbe ricoperto di milioni. I soldi non sono tutto però, e l'attaccante ha fatto sapere di voler continuare a giocare in un club competitivo a livello europeo. Adesso il momento dell'attesa, dell'esclusione dai convocati per l'Inter. Nuovo messaggio della Juve, Mandzukic ai margini del progetto.