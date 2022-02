Con la nuova Champions cambia il destino della Superlega? Proprio la gestione degli introiti della Champions è sempre stata alla base delle critiche arrivate nei confronti della Uefa da parte sia dei club che hanno fondato la Superlega, ma anche di altre non incluse nel progetto come il Napoli. E da Al Khelaifi arriva la stoccata finale ad un progetto divisorio: "Eca e Uefa insieme hanno ottenuto più di quanto avrebbero ottenuto separatamente e per questo l’intero calcio europeo è più forte".