La Champions 2024/2025 sarà la prima con il nuovo format e tra le novità c'è anche quella che riguarda chi sarà in prima fascia nel sorteggio. Conterà solo il ranking Uefa e non più la vincitrice dei rispettivi campionati. Fino ad esso infatti, la squadra che trionfava in Serie A accedeva direttamente alla prima fascia. Ora le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking Uefa individuale all’inizio della stagione. La "prima fascia in Champions includerà la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club".