La riforma Champions League prende forma. L'Uefa sta definendo gli ultimi dettagli per rivoluzionare la massima competizione europea per club. E alcuni dettagli emergono nelle ultime ore. Una su tutte: a partire dal 2024 si giocherà anche a gennaio, quindi senza la sosta invernale. Come si legge sul Corriere dello Sport, per consentire la disputa di 100 gare in più rispetto all'attuale calendario.