Come funziona la nuova Champions League

Quanti soldi porta la nuova Champions League

Le date della nuova Champions League



QUALIFICAZIONE



FASE A GIRONI

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Sarà rivoluzione per la. Come noto, a partire dalla prossima stagione la massima competizione europea per club avrà un nuovo format, con l'abbandono della fase a gironi e un'unica lega composta da 36 squadre. La finale sarà all'di Monaco di Baviera, in Germania, il 31 maggio 2025. Di seguito tutti i dettagli del nuovo torneo, a cui con tutta probabilità parteciperà anche laLe società disputeranno otto partite contro altrettante squadre diverse, quattro in casa e quattro in trasferta. Per determinare le otto avversarie, le squadre saranno inizialmente classificate in. Ciascuna squadra sarà quindi sorteggiata per giocare contro due avversari per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia. Le prime otto squadre della fase campionato si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno incon gare d'andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere in. Nella fase a eliminazione diretta, le squadre classificatesi tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie nel sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta, il che significa che affronteranno una squadra classificata tra il 17° e il 24° giocando (in linea di principio) il ritorno in casa. Gli otto club che prevarranno negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, andranno agli ottavi di finale dove affronteranno le prime otto classificate, che a loro volta saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi. Successivamente, si proseguirà con il format dell’eliminazione diretta, già presente.Intanto oggi a Parigi si riunisce il Comitato esecutivo dell'UEFA, di cui fanno parte anche Evelinae il presidente della FIGC Gabriele. All'ordine del giorno c'è l'approvazione deinel triennio 2024-2027 per la nuova Champions League. Il montepremi sale a, così redistribuito: a ogni partecipante saranno garantiti almeno 20,3 milioni di euro più 2,1 milioni per ogni partita vinta; 2 milioni a testa per le prime 8 del gruppo; un milione per le altre 28; da 1 a 37 milioni di euro per la posizione nel market pool nazionale combinata con i risultati degli ultimi cinque anni; da 300mila euro a 10 milioni di euro per i risultati degli ultimi dieci anni; da 1 a 10 milioni in base al piazzamento nei rispettivi campionati nazionali; la qualificazione agli ottavi di finale porterà 11 milioni di euro a squadra; ai quarti 12,5 milioni; alle semifinali 15 milioni; 20 milioni alla finalista perdente e 25 milioni ai campioni d'Europa. Quindi chi alzerà la coppa potrà incassarein premi Uefa.Primo turno di qualificazione: 9/10 e 16/17 luglio 2024Secondo turno di qualificazione: 23/24 e 30/31 luglio 2024Terzo turno di qualificazione: 6/7 e 13 agosto 2024Spareggi: 20/21 e 27/28 agosto 2024Prima giornata: 17–19 settembre 2024Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024Terza giornata: 22/23 ottobre 2024Quarta giornata: 5/6 novembre 2024Quinta giornata: 26/27 novembre 2024Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024Settima giornata: 21/22 gennaio 2025Ottava giornata: 29 gennaio 2025Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio 2025Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo 2025Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile 2025Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025Finale: 31 maggio 2025.