La riforma della Champions League è uno degli argomenti più caldi sul tavolo di Andrea Agnelli e dell'Eca per il prossimo futuro, nonché tra le questioni da risolvere in casa Uefa. Secondo quanto riportato dal Times in Inghilterra, a breve la massima organizzazione continentale sarà costretta ad allargare la Champions dalle 32 squadre attuali fino a 40 o 48. E' questa la possibile alternativa ad altre riforme ben più radicali, come quella pensava da Agnelli, che riflette al contrario su una competizione più esclusiva e per poche grandi squadre sparse per l'Europa.