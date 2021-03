Alessandro Del Piero, quando lasciò la Juventus nel 2012, alla fine del primo scudetto del ciclo tuttora aperto, intraprese una serie di avventure di vita che lo hanno portato in Australia, in India, e infine in California, dove vive e da dove si collega con Sky Sport per il suo ruolo da opinionista calcistico. Ruolo che ora farà anche per la tv americana, dato che - come riporta il San Diego Tribune - Del Piero collaborerà anche con Espn. E il suo debutto avverrà proprio in occasione della prossima partita della Juve, quella di sabato sera contro la Lazio.