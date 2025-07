Nuova avventura per Ramsey: è arrivato l'annuncio ufficiale

Getty Images

L'annuncio

Ramsey è stato presentato nelle scorse ore alla presenza delle alte sfere dei Pumas. Tra queste anche Luis Raul Gonzalez Perez, presidente del club, che non ha nascosto la propria felicità per il colpo di mercato.è un nuovo giocatore del Pumas, club messicano.L'ex centrocampista della Juventus aveva lasciato il Cardiff, con cui sarebbe andato in scadenza, a metà giugno. Destinazione, appunto, il Messico. E ora tutto è diventato ufficiale.I Pumas hanno annunciato l'arrivo del gallese nella serata di giovedì e ora quest'ultimo è pronto a iniziare una nuova avventura. Una delle ultime della carriera, considerato come a dicembre compirà 35 anni.

"Ho l'onore di presentarvi ufficialmente un grande giocatore. Oggi segna l'inizio di una nuova era. Ho avuto l'opportunità di vederlo poco tempo fa, quasi un mese fa, e sono stato molto contento di conoscere la sua visione sul club, che è andata oltre a quella che avevamo sperato. Ho potuto raccontargli cosa rappresentano i Pumas, fargli capire dove arriva e, soprattutto, fargli sapere che si identifica con i nostri valori di rispetto, tolleranza ed equità.I Pumas hanno preso un ottimo giocatore, che, sono sicuro, dimostrerà sul campo quello che ho detto. Ed entra a far parte di una squadra che può contare anche su un eccellente staff tecnico".