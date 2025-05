Getty Images

L'annuncio del Rosario

Bienvenido a casa, Angelito



Angel Di Maria torna a casa. Dopo l'addio al Benfica, l'ex esterno offensivo di PSG e Juventus torna in Argentina e soprattutto torna a vestire la maglia del Rosario Central, club della sua città e nel quale è cresciuto dal punto di vista calcistico.Il club rosarino, attraverso un comunicato apparso sui propri canali ufficiali ha dato il bentornato al 'Fideo' che torna così in patria dopo 18 anni trascorsi in Europa con le maglie di Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus.