Nuno Tavares-Juventus: è davvero possibile? Cifre, tempistiche e l'idea di Giuntoli

Getty Images

Gli occhi della Juventus su Tavares



Quanto costa Nuno Tavares

A volte, nel calcio, i destini si intrecciano senza preavviso, sospesi su quel filo sottile che separa la strategia dall’occasione. È il caso di, esterno portoghese dal talento irrequieto, che la Lazio ha scelto di riscattare in anticipo dall’Arsenal per una cifra che profuma d'affare: 4 milioni di euro, pagabili a rate. Un investimento trattato con la cura riservata a un bene prezioso ma fragile. Nessuna poesia, però, dietro la decisione biancoceleste: il riscatto non è una dichiarazione d’amore, ma una lucida mossa di mercato. Tavares, imprendibile nei suoi primi squarci di Serie A, frenato nei successivi, resta per Lotito un asset da gestire con intelligenza:È qui che si inserisce la. I bianconeri, sempre vigili sulle opportunità intelligenti e alla ricerca di un esterno mancino, hanno messo gli occhi sul portoghese. L’interesse è nato con naturalezza, alimentato anche dalle incertezze sul futuro di Andrea Cambiaso, che in estate potrebbe essere tentato da offerte importanti provenienti dall’estero. In questo scenario,: corsa potente, spinta costante, capacità di aprire il campo in verticale, qualità che servono come l’aria alla nuova Juventus.Con un investimento relativamente contenuto,Certo, restano le incognite fisiche: sette infortuni muscolari hanno rallentato la sua stagione, ma il talento, quello vero, è ancora lì, intatto sotto la polvere delle pause forzate. Il costo? Probabilmente poco superiore ai 15 milioni di euro, anche se trattare con la Lazio non sarà semplice. Lotito, riscattando il giocatore, si è garantito il diritto di trattare da una posizione di forza, pronto a sedersi al tavolo delle offerte già da giugno.Non sono semplici voci quelle che parlano di una possibile cessione già nella sessione straordinaria di giugno, collegata al Mondiale per Club: un'occasione da cogliere per chi, come Lotito, sa interpretare i bilanci con l’occhio esperto di un mercante antico. Nuno Tavares, dunque, si trova all'incrocio di più strade. Non sarà forse lui a decidere, almeno non del tutto.La Juventus osserva, studia, e forse – nelle pieghe di un mercato che sta per prendere forma – troverà il momento giusto per affondare il colpo. Cambiaso permettendo.