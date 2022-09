L'esterno del Psg, Nuno Mendes, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali francesi anche su quella che è la sfida di Champions contro la Juve.'E' normale che le aspettative su di noi siano alte, però giochiamo contro una grande squadra. Tutti aspettano questa partita da giorni. Cercheremo di portare la vittoria a casa soprattutto per i nostri tifosi. Squadra in forma? Sì, naturalmente. La squadra è in ottima forma. Non dobbiamo rilassarci, controllare le partite. Se mai dovessimo rallentare, potrebbe essere difficile'.