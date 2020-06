Oggi dirigente del Benfica, ieri storico centravanti del Portogallo. Nuno Gomes, ex Fiorentina, ha parlato del connazionale Cristiano Ronaldo a Taca la Marca, rivelando quali siano i progetti del campione portoghese per il prossimo futuro: un futuro a ritmo di Champions League e Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: "Non ci sono parole per descriverlo, è un campione ed ogni stagione dimostra che è il migliore. La sua volontà è quella di vincere la Champions con la Juventus e farà di tutto per raggiungere questo traguardo".