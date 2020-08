L’ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com, soffermandosi tra i tanti argomenti trattati anche su Cristiano Ronaldo: “Hanno vinto la partita ma il rigore gli ha cambiato i piani di gioco. Sono riusciti a vincere, a fare due gol, forse il secondo gol è arrivato un po' tardi. Il secondo tempo della Juve mi ha un po' deluso, ci voleva un po' più di velocità e spinta in attacco. Credo sia mancato un po' di coraggio. Tutti aspettavano la Juventus di Cristiano. Sarebbe stato bello per tutti, e credo anche per lui personalmente. Ci sarebbe piaciuto vederlo qui in casa a provare a vincere il trofeo anche perché era un obiettivo sia personale per lui, ma credo fosse anche l'obiettivo principale della Juventus".



SUL FUTURO DI CR7 - "Non so se Cristiano verrà a Libsona, sarà difficile vedere le partite allo stadio, ma decideranno la Uefa e la federazione portoghese. Per quanto riguarda il futuro il Ronaldo che ho conosciuto io e che non credo sia cambiato come persona e come giocatore, non molla mai. Secondo me cercherà di vincere la Champions League con la Juve a meno che non capisca che non ci siano le condizioni per provare a vincerla. Credo che questo valga per lui, ma anche per i dirigenti della Juve che continuano a sognare la vittoria.



SU PIRLO - "Il cambio di allenatore ormai c'è stato, però sono convinto che il Pirlo fenomeno che conoscevo in campo possa fare lo stesso anche in panchina. Credo che possa diventare un grande allenatore e Cristiano Ronaldo proverà con lui a vincere la Champions”.