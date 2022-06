Il conto alla rovescia per rivedere Paul Pogba in bianconero è iniziato. Affare praticamente fatto, dubbi riguardo l'arrivo di Pogba non sembrano essercene più, anche se per l'annuncio si potrebbe anche aspettare luglio per questioni di bilancio ma l'operazione è considerata blindata a doppia e tripla mandata. E' quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come intanto prosegua "il lavoro di Rafaela Pimenta per limare i proverbiali dettagli legati alla parte variabile del compenso e alle commissioni, con Pogba che può continuare a godersi le vacanze negli States dove avrebbe anche svolto una prima approfondita parte di visite mediche". Il colpo grosso del mercato sarà lui, su questo è stato rassicurato anche Max Allegri - si legge ancora - ma la Juve ha ancora moltissimo da fare, in entrata e in uscita.



IL NUMERO - Vanno avanti intanto le grandi manovre per il maxi-trasloco da Manchester a Torino, mentre sui social impazza pure il toto-maglia, almeno quanto il toto-data, scrive il Corriere: "C'è 10 lasciata libera da Paulo Dybala. Proprio la stessa maglia che la Joya ha rilevato da Pogba ma solo dopo un anno trascorso nel cassetto. Non che il feeling con la 10 sia mai stato particolarmente felice per il Polpo". Si sta discutendo anche di questo nei vari uffici della Continassa.