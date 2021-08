Kaio Jorge, la quarta punta della Juventus, arrivato dal Santos per circa 4 milioni tra oggi, prossimo anno e bonus. Tante cose sappiamo di lui, ma cos'altro serve?

Dai principali quotidiani sportivi oggi in edicola, facciamo il punto su tre elementi della sua storia passata, presente e futura:

PREZIOSI - Racconta la Gazzetta: "La mamma, al momento del trasferimento al Santos, decise di vendere profumi e gioielli di famiglia per finanziare i mesi da passare lontano da casa e la storia, come per tanti ragazzi, arrivati da lontano, colpisce. Nove anni dopo, con quel milione abbondante, quei gioielli si possono ricomprare."

MAGLIA PESANTE - Kaio ha scelto il numero 21, stessa maglia che in passato nella Juve è stata di Zidane, Pirlo, Higuain. Eredità molto importante, che coniuga talento offensivo e tecnica.

ISOLATO MA NON FERMO - Quando potrà rientrare in Italia, stavolta per restarci, dovrà osservare un periodo di quarantena che non gli permetterà di prendere parte alle amichevoli contro Barcellona e Atalanta, ma durante il quale potrà allenarsi. Ovviamente da solo.