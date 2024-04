L'elenco dei numeri 10 della Juventus

JOHN HANSEN (1948-1954) 189 presenze, 124 gol

OMAR SIVORI (1957-1965) 257 presenze, 170 gol

LUIS DEL SOL (1962-1970) 228 presenze, 20 gol

FABIO CAPELLO (1970-1976) 240 presenze, 41 gol

VINICIO VERZA (1977-1981) 41 presenze, 7 gol

LIAM BRADY (1980-1982) 76 presenze, 15 gol

MICHEL PLATINI (1982-1987) 224 presenze, 104 gol

ROBERTO BAGGIO (1990-1995) 200 presenze, 115 gol

ALESSANDRO DEL PIERO (1993-2012) 705 presenze, 290 gol

CARLOS TEVEZ (2013-2015) 96 presenze, 50 gol

PAUL POGBA (2012-2016) 178 presenze, 34 gol

PAULO DYBALA (2017 al 2022) 283 presenze 113 gol

PAUL POGBA (2022 al ..)



è stato spesso, se non sempre, matrice diincredibili. Il club bianconero è stato ed è ancora oggi uno dei club più iconici e decorati del calcio mondiale. E alcuni dei più grandi talenti calcistici hanno indossat0 il numero 10 sulla maglia.Da leggende del passato a stelle contemporanee, questi giocatori hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio bianconero.Andiamo a vedere il percorso tracciato da ogniche ha lasciato il proprio segno nella storia della Vecchia Signora.Johnfu il primo a portare il numero 10 sulla maglia della Juventus. Durante il suo periodo con il club (1948-1954), Hansen si distinse per la sua abilità nel segnare gol cruciali, accumulando un impressionante record di 124 gol in 189 presenze. La sua presenza segnò l'inizio di una tradizione di grandi numeri 10 nella storia della Juventus.Omar Sivori, noto come "El Cabezón", fu un mago con il pallone e uno dei giocatori più carismatici della sua epoca. Durante il suo periodo alla(1957-1965), Sivori incantò i tifosi con il suo talento straordinario, segnando 170 gol in 257 presenze.Luis, con la sua eleganza in campo e la sua maestria tecnica, contribuì al successo della Juventus durante gli anni '60. Con 228 presenze e 20 gol, Del Sol incarnava lo stile di gioco sofisticato della Vecchia Signora in quel periodo, lasciando un'impronta indelebile nella storia del club.Fabio, oltre ad essere un allenatore di successo, fu anche un giocatore di grande talento durante il suo periodo alla(1970-1976). Con 240 presenze e 41 gol, Capello dimostrò di essere un leader.Anche se il suo periodo alla Juventus fu relativamente breve,si distinse per la sua costanza nel lavoro e la sua dedizione al club. Con 41 presenze e 7 gol, Verza contribuì alla squadra con il suo impegno e la sua determinazione.Liam Brady, noto per la sua abilità a centrocampo, fu una presenza significativa nelladegli anni '. Durante il suo periodo con il club (1980-1982), Brady accumulò 76 presenze e 15 gol, dimostrando di essere un talento di classe mondiale.Semplicemente, Le Roi. Michelè senza dubbio uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio e il suo periodo allalo conferma. Con 224 presenze e 104 gol, Platini dominò il centrocampo bianconero e guidò la squadra alla conquista di numerosi titoli nazionali e internazionali.Roberto Baggio, conosciuto affettuosamente come "Il Divin Codino", fu una delle figure più amate dai tifosi juventini. Durante il suo periodo con il club (1990-1995), Baggio segnòin 200 presenze, incantando il pubblico con le sue giocate spettacolari e i suoi gol mozzafiato. Alessandro Del Piero , una vera e propria icona della Juventus, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del club. Con 705 presenze e 290 gol, Del Piero detiene ilcome ilcon più presenze e come il capocannoniere di tutti i tempi della Juventus, incarnando l'essenza del numero 10 bianconero.portò una ventata di energia e grinta alla Juventus durante il suo periodo con il club (2013-2015). Con 96 presenze e 50 gol, Tevez aveva il soprannome di "L'Apache" per il barrio di provenienza in Argentina. Due stagioni, ma indimenticabili.Paulfece il suo ritorno alla Juventus nel 2022, dopo aver già giocato con il club dal 2012 al 2016. Con il suo stile dinamico e la sua versatilità in campo,ha dimostrato di essere una presenza cruciale nel centrocampo bianconero. Almeno nella prima parte della sua esperienza juventina.