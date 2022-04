5









Potrebbe esserci una stagione "pre Juve-Inter" e "post Juve-Inter", con tutti rischi del caso, dato che l'obiettivo minimo stagionale - l'ultimo rimasto insieme alla Coppa Italia, il quarto posto - è ancora tutto da raggiungere. La partita contro i nerazzurri rischia di essere uno spartiacque: col senno di poi è chiaro come il gruppo l'abbia vissuta come una sorta di all-in per credere ancora nel sogno scudetto, distrutto da una sconfitta anche immeritata. Da quel match, però, la Juve sembra essersi spenta.



NULLA SI CREA - La partita contro il Bologna è la cartina di tornasole di un'inversione di tendenza da arrestare subito: gol subito per la terza partita consecutiva (la quarta nelle ultime cinque, solo la Salernitana non è riuscita a segnare); pochissima, prevedibile e qualitativamente scarsa la produzione offensiva: il Bologna ha subito il primo tiro in porta, di De Sciglio, al decimo del secondo tempo. Ci sono voluti 55 minuti, avendo Vlahovic, Dybala, Morata e Cuadrado. Non un dato così sorprendente, considerando che la Juventus è al 10° posto nella classifica dei gol segnati: già altre quattro volte in stagione i bianconeri avevano chiuso con zero tiri nei primi 45', l'ultima volta contro la Fiorentina.



E LA DIFESA... - Eppure il potenziale offensivo ci sarebbe: spesso, però, gli attaccanti vengono serviti male da un centrocampo che crea poco e ci si affida soltanto all'estro di Cuadrado. Quando il colombiano non vive una giornata particolarmente positiva, però, il massimo che si può ottenere sono i traversoni dalla trequarti campo: non proprio una soluzione all'avanguardia. Una sterilità offensiva che solo in parte viene sopperita dalla fase difensiva: quella della Juve è la quarta miglior difesa della Serie A, ma 30 gol - con 5 giornate ancora da giocare - non sono così pochi se si segna col contagocce.



EFFETTO STADIUM - Dalla partita contro il Bologna arriva poi un'altra amara conferma: l'effetto Stadium sembra svanito. Le quattro sconfitte stagionali in Serie A (contro Empoli, Sassuolo, Atalanta e Inter) sono già il peggior dato sin dalla prima stagione dell'Allianz (già Juventus Stadium). E anche qualora i bianconeri dovessero battere Lazio e Venezia, avrebbero ottenuto soltanto 37 punti in totale in casa: ben al di sotto dei 44, punteggio minimo dal 2011 a oggi, ottenuti nella scorsa stagione con Pirlo.