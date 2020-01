L'arrivo di Ntenda per le visite mediche con la Juventus pic.twitter.com/Coe1kaqVfP — ilbianconero (@ilbianconerocom) January 8, 2020

Giornata di visite mediche per Jean-Claude Ntenda, terzino classe 2002 del Nantes che oggi svolge le visite mediche al J Medical. Il terzino francese è appena arrivato al centro medico bianconero per i test fisici del caso, prima di firmare il suo contratto con il club bianconero. Il giocatore verrà ha messo assieme due presenze con la Francia Under 18 e verrà aggregato alle giovanili della Juve. Acquisto di prospettiva per i bianconeri. Ecco le prime immagini a Torino.