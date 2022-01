Come è noto, il Borussia Dortmund ha lanciato un ultimatum a Erling Haaland, che dovrà comunicare al club tedesco entro le prossime settimane una decisione sul suo futuro. Lo ha confermato anche il dirigente dei gialloneri Sebastian Kehl: "Ci riuniremo con Haaland nelle prossime settimane e per discutere della situazione. Sarebbe bello se questa decisione non si trascinasse per sempre. Haaland è in ottime mani al Borussia e noi come club possiamo continuare a essere un’ottima opzione per lui". Il Borussia dunque non molla l'attaccante norvegese, in passato accostato anche alla Juventus.