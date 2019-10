Arrivano novità sul fronte Ramsey. Il giocatore si è sottoposto a risonanza in Galles, già a inizio ritiro. La risonanza ha dato esito negativo, per questo ha proseguito il lavoro differenziato, dal quale però Giggs ha preferito non sottrarlo. Non sono previsti nuovi esami con la Juve, che lo aspetta e che valuterà il decorso del suo problema in questi giorni. Alla Continassa, dunque, continuerà con il lavoro personalizzato.



NESSUNA SORPRESA - Lo staff medico juventino non è quindi rimasto sorpreso dalle ultime notizie apprese dal raduno del Galles. Il giocatore non ha semplicemente attutito il problema all'adduttore che l'ha fermato nelle ore immediatamente precedenti a Inter-Juventus.