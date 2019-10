Aaron Ramsey sta facendo di tutto per provare a recuperare in vista della partita di sabato sera della Juventus contro il Bologna all'Allianz Stadium. Il gallese, convocato in Nazionale da Ryan Giggs, ma senza giocare alcuna delle due partite di qualificazione ai prossimi Europei, vuole superare il problema all'adduttore ed esserci, ma la sua presenza resta in dubbio. Come racconta il club bianconero tramite il proprio sito ufficiale, infatti, Ramsey oggi ha svolto soltanto una parte della seduta con il gruppo e resta in dubbio per il Bologna.