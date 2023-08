Aggiornamenti sulla trattativa Juve-Chelsea per lo scambio tra Vlahovic e Lukaku arrivano dal Corriere.it, secondo il quale ci potrebbe essere un'altra strada per arrivare alla fumata bianca. L'ultima idea sarebbe quella di inserire altri bonus che la Juve riconoscerebbe al Chelsea se, grazie alle prestazioni del suo nuovo centravanti, venissero conquistati successi prima in Italia e successivamente in Europa. Se così fosse, il Chelsea potrebbe dare subito alla Juve gli 80 milioni richiesti, ma la Juve per Lukaku ne garantirebbe 50 (invece di 40).Inoltre, viene aggiunto che i primi contatti sono iniziati a marzo, tra Ledure, l'uomo più vicino al belga, e Manna. Dialoghi poi ripresi con forza il giorno dopo la finale di Champions persa dall'Inter a Istanbul.