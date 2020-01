Novità assoluta per la sfida del 19 gennaio tra JWomen ed Empoli: le due squadre, infatti, si affronteranno, nella gara valida per la Serie A femminile, in uno scenario completamente inedito. Ad ospitare la partita sarà lo stadio Castellani di Empoli, generalmente preposto ad accogliere le gare della squadra maschile. Un altro passo in avanti, questo, verso la crescita di un movimento che nell'ultimo anno ha visto un'impennata importantissima in termini di appeal. Ad inaugurare - in Italia - la tendenza ad ospitare le gare femminili negli stadi è stata proprio la Juventus, quando lo scorso marzo aprì per la prima volta le porte dell'Allianz Stadium per la gara interna contro la Fiorentina.