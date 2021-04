Icardi via dal Psg? Il club francese è pronto a scaricarlo, la Juve osserva la situazione e valuta se affondare il colpo. I bianconeri si erano interessati all'argentino già prima del suo arrivo in Francia, quando era in uscita dall'Inter e c'era stata addirittura un'idea di uno scambio con Paulo Dybala. Quasi fantamercato sull'asse Torino-Milano, ma ora per Maurito potrebbe aprirsi la pista Juve, che, se decidesse di puntare su di lui, dovrebbe superare la concorrenza di Napoli e Roma.